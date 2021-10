Um abatedouro que funcionava clandestinamente na cidade de Catas Altas da Noruega, na região Central de Minas Gerais, foi interditado e multado em R$ 2.958. De acordo com a Polícia Militar, que realizou fiscalização no local junto com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), o local era insalubre e não tinha condições de realizar cortes de carnes.

Além disso, outra irregularidade encontrada foi com relação ao descarte dos restos dos animais. As ossadas e vísceras eram queimadas irregularmente em um terreno a céu aberto, sem a devida autorização dos órgãos competentes.

De acordo com a PM, o abatedouro não possui equipamentos básicos, como câmara fria para a preparação do animal. Os pedaços de carnes, todos suínos, eram armazenados em refrigeradores, mas sem obedecer às indicações de segurança.

O abatedouro foi fechado na última quarta-feira (13). Um homem de 56 anos, flagrado no local, teria relatado que os cortes das carnes eram comercializados para os moradores da região.

O suspeito foi flagrado pelos fiscais e militares fazendo a desossa ilegal, sem cuidados sanitários. Apesar disso, ele não foi detido.