Os postos de saúde de todas as cidades de Minas Gerais vão abrir neste sábado (16) para a campanha de multivacinação. No Dia D de mobilização serão disponibilizados 18 tipos de imunizantes para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Com a campanha, o Ministério da Saúde pretende que os pais atualizem a caderneta de vacinação dos filhos.

Para garantir as agulhadas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) explicou que basta os menores que não foram vacinados ou que estejam com a caderneta incompleta comparecerem, acompanhados dos responsáveis, nas UBSs. Em Minas, há 4.451.989 crianças e adolescentes nas faixas etárias indicadas para participarem da campanha.

Em todo o Estado, são 3.478 salas de vacina registradas para atendimento ao público. Em Belo Horizonte, por causa da campanha de multivacinação, não haverá aplicação de imunizante contra a Covid.

Mobilização

Segundo a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da SES, Marcela Lencine Ferraz, a data é marcada pelo funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no sábado, para a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos.

“A abertura das salas de vacinação no dia ‘D’ permite aos pais e/ou responsáveis levarem as crianças e adolescentes para serem vacinadas no fim de semana. A estratégia busca aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle ou erradicação dessas doenças”, explica a diretora, se referindo a patologias como sarampo, rubéola e caxumba, dentre outras.

De acordo com Marcela Ferraz, os pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes até a unidade de saúde mais próxima, com o cartão de vacinação, para que o profissional de saúde possa avaliar a necessidade da administração de vacinas. “Reforçamos que a falta do cartão não impede a vacinação. Além disso, pais ou responsáveis também podem atualizar o próprio cartão de vacina no dia”, esclarece a diretora.

Além da atualização do calendário vacinal, a ação busca favorecer o alcance de uma cobertura que pode variar entre 90% a 95%, conforme o tipo de imunizante.