Arena MRV, 13 de agosto de 2021, 16h05. Local, data e horário de um momento que marcou a vida do casal Alerrandra Rodrigues, 22, e Michael Martins, 29, torcedores do Atlético. Com menos de dois meses de “flerte”, os dois decidiram dar um passo a mais no relacionamento e começaram a namorar. O pedido, feito por Michael, rolou durante uma visita às obras da futura casa do Galo, com direito a meme de Ronaldinho Gaúcho.

O pedido não foi um pedido qualquer. Cheio de significados, Michael conseguiu guardar segredo e chamou Alê para uma despretensiosa visita à Arena MRV, na quarta-feira (13). Chegando lá, o casal que se conheceu pela internet, em um movimento entre torcedores do Galo, fez um passeio normal, como todos os outros. Até o momento em que pararam para descansar e jogar conversa fora.

“Ele pegou minha mão e disse que tinha algo pra me mostrar, tirou da bolsa um quadro com o famoso meme do Ronaldinho ‘An? Quer namorar comigo?’ e só de ver o quadro eu já sabia qual era o pedido. Eu fiquei simplesmente sem reação com a criatividade dele. Ele se ajoelhou, pegou a aliança e me perguntou novamente se eu queria, e eu disse que sim”, contou a torcedora ao Super.FC.

O “meme” citado por Alerrandra, é de 2013, quando o jogador deu uma resposta engraçada durante uma entrevista. Após vitória em cima do The Strongest, na fase de grupos da Libertadores – vencida pelo Galo naquele ano -, na Arena Independência, Ronaldinho foi entrevistado pela então repórter da TV Globo Maíra Lemos. Era Dia Internacional da Mulher e a jornalista perguntou se ele estava namorando. Em tom de brincadeira, Ronaldinho respondeu: “An? Quer namorar comigo?”.

Ao contrário da pergunta de Ronaldinho, o pedido de Michael para Alerrandra não foi brincadeira e, marcados pelo amor em comum que sentem pelo Galo, os dois pretendem viver muitos momentos lutando contra o vento juntos.

“O Galo é a minha vida. Eu não sei descrever o meu amor por ele. Desde que me entendo por gente, eu sou completamente apaixonada pelo Galo. Ele foi responsável por me unir ainda mais ao meu pai, foi responsável por vários momentos felizes que vivi, inclusive, responsável por encontrar uma pessoa tão incrível como é o Michael”, disse Alerrandra ao Super.FC.

“Eu vivo e respiro o Atlético desde a minha infância, os momentos mais felizes da minha vida foram relacionados ao Galo. É um sentimento indescritível. Abaixo de Deus e do meu pai, o Galo é o maior bem da minha vida”, exaltou Michael ao Super.FC.