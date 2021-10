A Uefa defende uma reformulação da regra do impedimento após o gol da vitória francesa na final da Liga das Nações, marcado por Kylian Mbappé no domingo, diante da Espanha, “corretamente” confirmado pela arbitragem mas contrário “ao espírito do jogo”.

Bastante criticado na Espanha, o árbitro inglês Anthony Taylor “tomou uma decisão correta, com base na regra existente e em sua interpretação oficial”, declarou nesta sexta-feira Roberto Rosetti, diretor de arbitragem da entidade que comanda o futebol na Europa.

De acordo com Rosetti, ao tentar interceptar o passe do lateral francês Théo Hernández aos 80 minutos, o zagueiro espanhol Eric García colocou Kylian Mbappé em jogo, uma vez que “interveio ao tocar na bola”.

“No entanto, este caso nos diz que a interpretação atual da regra parece estar em conflito com o espírito da própria regra, que é impedir qualquer jogador de tirar vantagem de sua posição de impedimento”, acrescentou o ex-árbitro italiano.

Para ele, “a posição da Uefa é que é possível melhorar a formulação” da regra emitida pelo International Board (Ifab), órgão que rege as regras do futebol, “para agir de acordo com o objetivo da regra do jogo e o espírito do jogo ”.

O italiano afirmou que “já fez contato” com a Fifa e a Ifab, e “vai discutir soluções na próxima reunião do grupo de consultoria técnica” da diretoria internacional, marcada para 27 de outubro.