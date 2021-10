Alô, nação azul! O presidente Sérgio Santos chegou de Portugal, reuniu-se com empresários, atletas, fez pronunciamento, mas não solucionou os atrasos salariais para colocar fim à greve do elenco. Além disso, não estipulou prazo para resolver a situação. A promessa é de nova reunião com empresários, em especial com Pedro Lourenço, que surge mais uma vez como a grande esperança de ajudar o clube. A expectativa é a de que ele, quem sabe, adiante novas receitas. Agora, é aguardar novo posicionamento dos jogadores: se retornam ou não aos treinamentos na Toca da Raposa II, à espera do resultado da reunião do presidente, marcada para a próxima segunda-feira (18). Alguma decisão precisa ser tomada, pois ficar sem atividades será altamente prejudicial ao time para a sequência da Série B. Afinal, na próxima sexta-feira (22), está marcada a partida contra o Avai. O que fica no ar é que, além da torcida, o presidente também está perdendo prestígio e a confiança dos jogadores.

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: