O América empatou por 1 a 1 com o Ipatinga, neste sábado (16), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino. Em casa, as Spartanas pressionaram muito mas não conseguiram reverter o marcador e somam mais um ponto na competição, se mantendo momentaneamente na vice-liderança, com 8 pontos.

O Ipatinga ocupa a terceira posição, com sete pontos conquistados. A equipe do Vale do Aço pode ser ultrapassada pelo Galo, que joga neste domingo. Em caso de vitória alvinegra, os critérios de desempate indicam números de vitórias, saldo de gols e número de gols feitos. O saldo de gol neste momento é igual, com um cada.

O Jogo

A partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro começou agitada no Sesc Venda Nova. Nos minutos iniciais, o América buscou mais a iniciativa do ataque, mas esbarrou na boa defesa adversária. O domínio spartano permaneceu até os 25 minutos, onde em um recuo errado da zagueira Hingredy para a goleira Deka, o Ipatinga conseguiu abrir o marcador. A partir dai o jogo ficou concentrado no meio de campo, com poucas finalizações de ambas as equipes. Aos 40 minutos Ágata teve a chance de empatar para o Coelho com um belo chute de fora da área, mas a bola bateu no travessão.

Em desvantagem no placar, as Spartanas retornaram para a etapa final com sede de gols. A equipe conseguiu manter a bola nos pés na maior parte do tempo e ofereceu muito perigo para a defesa adversária com bons chutes a gol. As substituições propostas pela técnica Nádima Skeff surgiram efeito e aos 35 minutos, em uma bela cobrança de falta, a camisa 10 Ágata deixou tudo igual no Sesc Venda Nova.

O América entrou em campo com: Deka; Sabrina, Mayara, Hingredy e Dani Peré; Brenda (Serrana), Leka (Jéssica Beiral) e Ágata; Lílian (Karol Mineira), Carol e Dilene (Rafa Martins).

No próximo sábado, a equipe americana tem um grande desafio diante do Cruzeiro-MG, atual líder do campeonato. O clássico será disputado às 15h, no Sesc Venda Nova.