Muda o comando, mas não muda o objetivo. Com essa mentalidade, o América entra em campo neste sábado (16) diante do Bahia, às 21h, na Arena Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo é considerado como duelo direto, já que a diferença das duas equipes é de apenas quatro pontos. O América inicia a rodada na 12ª colocação, enquanto o Bahia é o 17°.

O Coelho chega para o confronto com uma baixa importante: Vagner Mancini. O treinador deixou a equipe na última quinta-feira após receber uma proposta para dirigir o Grêmio. Diogo Giacomini, auxiliar técnico permanente do clube, é quem estará na área técnica e vai dar sequência enquanto o novo treinador não chega. Ele já comandou times como o Coimbra, e, interinamente, o Atlético.

O América teve apenas um dia de preparação, nesta sexta, após sete dias longe de Belo Horizonte. As atividades no CT Lanna Drumond tiveram foco na troca de passes e em bolas paradas ofensivas. Sem tempo para mexer na equipe, Giacomini deve manter a base do time que atuou no último jogo.

A tendência é de que o meia Alê, que cumpriu suspensão automática contra o Internacional, volte ao time titular. Mas se quiser, o treinador interino pode optar pela manutenção de Juninho Valoura entre os 11. O volante Zé Ricardo, que se recuperou de dores devido a um tostão sofrido na coxa esquerda, pode voltar a ser relacionado.

Quem segue fora é o atacante Mauro Zárate, que segue em tratamento do estiramento sofrido na posterior da coxa direita. Além dele, Ribamar fica de fora, pois cumpre suspensão; assim como o lateral-direito Eduardo, que segue em tratamento de um tumor ósseo na tíbia, e Orlando Berrío, que se recupera de edema no joelho esquerdo.

Como vem o Bahia?

Dos últimos cinco jogos, o Bahia venceu apenas um. Neste período, foram duas derrotas, dois empates e uma vitória. A equipe vem em queda no Campeonato Brasileiro – chegou a figurar entre os cinco primeiros colocados da competição.

Sob o comando de Guto, o Esquadrão realizou dois jogos: venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, e empaotou com o Palmeiras sem gols, no Allianz Parque.

Guto não pode contar com os atacantes Rossi e Marcelo Cirino, que seguem em recuperação. O meia-atacante Índio Ramirez, que segue em processo de reabilitação física, é dúvida.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X BAHIA

Motivo: 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 16 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO)

Assistentes: Fábio Pereira (CBF/TO) e Cipriano da Silva Sousa (CBF/TO)

VAR: Rafael Traci (FIFA/SC)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Geovane); Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). Técnico: Diogo Giacomini.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.