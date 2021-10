América e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (16) em jogo considerado de seis pontos, isso porque as duas equipes lutam contra o rebaixamento, e apesar da distância na tabela, a pontuação é próxima, com diferença de quatro pontos. O Coelho é o 12° colocado, enquanto o Tricolor, é o primeiro time da zona de rebaixamento. As equipes entram em campo às 21h, na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série A.

Será o primeiro jogo do América após a saída de Vagner Mancini; na área técnica, caberá a Diogo Giacomini comandar a equipe, ao lado de Léo Cupertino. O time, que vem de derrota por 3 a 1 para o Inter, teve apenas um dia de preparação para encarar o Tricolor. O Bahia, por sua vez, começa a engrenar na competição com a chegada de Guto Ferreira, acumula dois jogos de invencibilidade (uma vitória e um empate)

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 20h30, com apresentação e comentários de Rafael Leal, narração de Léo Campos e reportagens de Duda Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X BAHIA

Motivo: 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 16 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO)

Assistentes: Fábio Pereira (CBF/TO) e Cipriano da Silva Sousa (CBF/TO)

VAR: Rafael Traci (FIFA/SC)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Geovane); Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). Técnico: Diogo Giacomini.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.