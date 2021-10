Depois de mais de 24 horas sem fornecimento de energia, os treze municípios do Triângulo Mineiro afetados pela queda de oito torres elétricas durante um temporal na tarde de sexta-feira (15) devem ter o serviço normalizado até o final da noite deste sábado (16). A previsão para a normalização do abastecimento de energia foi informada pela Cemig.

De acordo com a empresa, novas torres emergenciais já estão sendo instaladas e os cabos de energia estão sendo içados. A estimativa é de que o serviço esteja completo até meia noite e que os municípios de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinho, Guarinhatã, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas já estejam com energia elétrica.

A Cemig informou que para os reparos, a companhia reuniu uma força tarefa especial, com 80 profissionais, vindos de várias partes do estado, inclusive de Belo Horizonte, além de materiais, veículos e equipamentos especiais que foram deslocados para a região do acidente, com o objetivo de resolver a situação e normalizar o atendimento o mais rápido possível.

“A companhia continua trabalhando no local, de forma ostensiva e com a maior agilidade possível, para que os clientes afetados possam, ainda hoje, ter seu abastecimento normalizado com qualidade e segurança”, afirmou por meio de nota.