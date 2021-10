Um barco-hotel que navegava pelo Rio Paraguai, na altura da cidade de Corumbá (MS), no Pantanal, naufragou (15), durante um vendaval deixando mortos e desaparecidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), sete pessoas ficaram submersas após o naufrágio. O Corpo de Bombeiros encontrou seis corpos de pessoas que estavam na embarcação.

A sétima vítima ainda está sendo procurada pelas equipes do Corpo de Bombeiros que foram deslocadas ao local onde ocorreu a tragédia. De acordo com a corporação, havia 21 pessoas a bordo do barco-hotel.

Conforme a corporação, as águas turvas do rio, a forte correnteza e as características peculiares do barco-hotel, com labirintos e locais de difícil acesso são elementos que tornam mais complexas as buscas.

As equipes do Corpo de Bombeiros continuarão as buscas pelos próximos dias.