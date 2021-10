O Campeonato Mineiro feminino se encaminha para a reta final da primeira fase. Neste fim de semana, as equipes entram em campo em jogo válido pela quarta rodada. O Cruzeiro, líder isolado, tentará defender a posição, em meio a crise financeira do clube, enquanto o clássico entre América e Ipatinga marca a disputa pela segunda colocação.

América x Ipatinga

O Coelho recebe o Ipatinga, neste sábado (16), às 15h, no Estádio das Alterosas. Segundas colocadas, com sete pontos, as Spartanas vão em busca da terceira vitória na competição e encaram as Tigresas do Aço, que ocupam a terceira posição.

No último domingo, as Spartanas golearam o Funorte por 5 a 0 e seguem invictas na competição. A equipe conta com a artilheira do Mineiro, Dilene, com 4 gols. O Ipatinga também venceu por 1 a 0 sobre o Social, em casa, em Ipatinga.

A dona do apito é Andreza Helena de Siqueira, auxiliada por Suellen das Graças Gonçalves Silva e Riane Clementino Neto.

Social x Atlético

Em busca de recuperação no Estadual, o Atlético encara o Social em Coronel Fabriciano no domingo, às 10h. As Vingadoras vem de derrota amarga por 3 a 0 para o rival Cruzeiro, e tentam recuperar a liderança da competição. Para isso, terão que conquistar os três pontos diante do Social, que ainda não pontuou – três derrotas, e ocupa a vice-lanterna do torneio.

Apita Esdras Henrique Gonçalves do Couto, auxiliado por Lucas Henrique de Sousa Rodrigues e Marcos Vinicius Rodrigues Moura.

Cruzeiro x Funorte

O domingo também será marcado pelo confronto de opostos entre Cruzeiro, líder da competição, e Funorte, o lanterna. As cabulosas estão invictas com três vitórias. Porém, preocupa a situação extracampo das atletas, que convocaram uma reunião na sexta-feira (15), para deliberar se iriam aderir à paralisação que já ocorria no time profissional masculino e no Sub-20. As atletas estão com salários atrasados.

O Funorte ainda não venceu no Estadual, foram três jogos e três derrotas, e ainda leva a pior no saldo de gols: -10. Na primeira rodada foi goleado pelo Atlético por 4 a 0, e na última rodada por 5 a 0 pelo América. Vale lembrar que este é o primeiro ano da equipe na competição.

A partida terá arbitragem de Márcio Tavares da Silva, auxiliado por Helena Aparecida Gonçalves Silva Araujo e William Douglas Basilio Dias.