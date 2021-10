O Campinense está garantido na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. Após empate sem gols com o América-RN no primeiro jogo, em Natal, houve nova igualdade, desta vez Campina Grande. O acesso foi conquistado nas penalidades, no qual o Rubro-Negro Paraibano saiu vitorioso por 4 a 2.

Nos pênaltis, a equipe da casa começou mal. Dione perdeu a primeira cobrança, enquanto Patrick Alan balançou as redes. Cleyton fez para o Campinense e Erick Varão para o América-RN. Anselmo marcou para a Raposa, e contou com o pênalti desperdiçado por Esquerdinha. Matheus ampliou para os donos da casa, enquanto Roni também desperdiçou para os visitantes. Coube a Mauro Iguatu marcar o gol que sacramentou o acesso da equipe paraibana.

O Campinense foi a campo com Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech (Cleiton), Itallo e Filipe Ramon; Rafinha (Joílson), Serginho Paulista e Marcelinho (Dione); Fábio Lima (Juliano), Marcos Nunes (Matheus Régis) e Anselmo. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Enquanto o América-RN teve Reynaldo, Felipinho (Roni), Jean Pierre, Rômulo e Iranílson (Leozinho); Wellington Cézar, Luís Henrique, Erick Varão e Esquerdinha; Mazinho (Weslley Smith) e Alvinho (Patrick Allan). Técnico: Renatinho Potiguar.