O América está pronto para enfrentar o Bahia, neste sábado (16), às 21h, no Horto. Comandado por Diogo Giacomini, o auxiliar técnico permanente, o Coelho está escalado com Alê no meio-campo. O jogador retorna ao time titular após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

No banco de reservas, a novidade fica por conta de Léo Passos, que não era relacionado para uma partida desde abril, e seu último jogo foi pelo Campeonato Mineiro. Nesta temporada, o jogador atuou em apenas oito jogos, sendo quatro como titular.

O Coelho vai a campo com Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel.

O Bahia está escalado com Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.