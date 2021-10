O governo de São Paulo promove hoje (16) uma mobilização para aplicar a segunda dose de vacina contra a covid-19. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal no estado de São Paulo.

Poderão ser vacinadas hoje todas as pessoas que não tomaram a segunda dose dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer. De acordo com o governo, cerca de 4,1 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada em São Paulo.

Também poderão ser vacinados com a terceira dose os idosos que já completaram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. A terceira dose é uma recomendação de especialistas porque tem sido constatada uma queda na proteção contra a covid-19 em idosos que tomaram a vacina há mais de seis meses.

A campanha de vacinação deste sábado ocorre nos 645 municípios de São Paulo, das 7h às 19h, em mais de cinco mil postos de saúde do estado.

Até este momento, já foram aplicadas cerca de 70 milhões de doses de imunizantes em São Paulo, estado que ultrapassou a meta de 90% de cobertura entre pessoas com idade acima de 45 anos.

Multivacinação

Desde o dia 1° de outubro, crianças e adolescentes que estão com vacinas contra outras doenças atrasadas podem também atualizar a carteira de vacinação na Campanha Nacional de Multivacinação. Os postos de saúde estão oferecendo 16 tipos de vacinas que protegem contra 20 doenças.

Neste sábado, pais ou responsáveis podem levar essas crianças e adolescentes aos postos de saúde de todo o estado para atualizar a carteira de vacinação. Só em São Paulo, seis em cada dez crianças e adolescentes que compareceram aos postos de saúde desde o dia 1° de outubro estavam com vacinas atrasadas. A campanha de multivacinação vai até o dia 29 de outubro.