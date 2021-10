O Cruzeiro está à procura de um executivo de futebol para a próxima temporada. O presidente Sérgio Santos Rodrigues e seus pares cogitam o nome de Edu Dracena, atualmente no Palmeiras.

Após as saídas de Rodrigo Pastana e Pedro Moreira, a diretoria não foi atrás ainda de um novo nome para o cargo. A intenção é buscar alguém ao fim desta temporada para ocupar a pasta. O ex-jogador, campeão da Tríplice Coroa pelo clube em 2003, é visto como um nome que agrada aos dirigentes.

Hoje no Palmeiras, Edu Dracena não tem permanência garantida na Academia de Futebol em 2022. Ele aguarda a eleição presidencial do clube para definir o que fará na carreira. A sua atuação nos bastidores da equipe paulista é para amenizar questões envolvendo o vestiário. A experiência como atleta é vista como fator preponderante para a sua situação.