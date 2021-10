Empresários ligados ao Cruzeiro, entre eles Pedro Lourenço, do Supermercados BH, pretendem fazer uma mobilização ainda neste fim de semana para conversar com líderes do elenco celeste. O objetivo é transmitir tranquilidade em meio à grave crise financeira que assola a Raposa, que viu seus jogadores cruzarem os braços e anunciarem uma greve por causa das pendências de salário. A ideia é que os parceiros garantam recursos para quitar uma folha salarial até o início da próxima semana e outra folha ao longo das próximas semanas. Os atrasos de salário chegam a até seis meses.

Os empresários buscam uma solução para garantir ao elenco que a situação será resolvida pelo menos até o fim do ano. Em pronunciamento na tarde de sexta-feira (15), o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, reconheceu que as finanças do Cruzeiro passam por um momento extremamente complicado, mas evitou estipular um prazo para pagamento dos salários aos atletas, comissão técnica e demais colaboradores.

Também na sexta, houve uma reunião na Toca II entre Sérgio Santos, o técnico Vanderlei Luxemburgo e líderes do elenco do Cruzeiro sobre a grave crise. Sérgio Santos Rodrigues tentou R$ 30 milhões em empréstimo com parceiros para quitar os atrasados e garantir os pagamentos até o fim da temporada.

Os investidores estão dispostos a desembolsar R$ 13 milhões – valor correspondente aos salários entre setembro e dezembro deste ano, incluindo o 13º pagamento –, mas exigem que o dirigente fique afastado do departamento de futebol. Nesta segunda (18), Sérgio Santos Rodrigues deve se reunir com os empresários para tentar um acordo.

Existe a expectativa de que os jogadores se posicionem sobre o fim da greve. Neste sábado (16), há um treino marcado na Toca da Raposa II, mas os atletas não devem aparecer para as atividades. O Cruzeiro volta a campo na próxima sexta-feira (22), às 21h30, quando enfrenta o Avaí na Ressacada, em Florianópolis.