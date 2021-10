A loja ficou pequena, a cozinha apertada, não tinha lugar para armazenamento de produtos. Foram dois anos e meio no “cantinho”, mas havia sinais de que a mudança era necessária. Por esses e outros motivos a doceria Eu que Fiz BH, com inspirações na confeitaria norte-americana, reinaugura neste sábado (16) em novo espaço não muito longe do anterior – na verdade, bem pertinho, em frente. O imóvel atual é onde funcionou o Peixe Boi, que encerrou suas atividades.

“Os imóveis ao lado já estavam alugados, e aí surgiu essa oportunidade de alugar esse do outro lado da rua, e era interessante manter mais ou menos a localização”, comenta Saulo Versiani, que comanda a Eu que Fiz BH. Dessa maneira, o estabelecimento, que antes comportava 11 pessoas, agora, tem capacidade para 32. No total, foram três meses de obras.

Além do triplo de espaço para mesas, ganhou mais lugar também o mural de recadinhos. “Na primeira loja (aberta há cinco anos, na Cidade Jardim), tinha uma parede de giz. Eu ia desenhar, mas uma cliente chegou e assinou. Aí outro cliente foi e assinou e virou a parede de recadinhos. Quando mudamos, planejei o mural, com papelzinho e pregador. E agora continua, com mais espaço. É para mensagem de amor”, comenta, animado.

Já o menu segue com cookies, brownies e as afamadas fatias, como o Pleonasmo, um bolo de chocolate, umedecido com chocolate, recheio de brigadeiro e cobertura de ganache de chocolate meio amargo, e o Delírio, com camada de brownie, recheio de baunilha, camada de cookie e cobertura de ganache de chocolate meio amargo (preço médio das fatias, R$ 17), café (100% arábica) e também terá uma reestreia: cheesecake marmorizada com torta de abóbora (pumpkin pie) e cobertura de caramelo. “As sobremesas sazonais servem de estudo para ver a reação das pessoas. No mês de outubro, é o outono no hemisfério norte, e lá há o costume de sobremesas com abóbora. Então, vamos relançar essa cheesecake”, comenta.

E mais coisas ainda podem surgir. É que Versiani explica que espera entender a demanda de seu público antes de apresentar propostas mais fixas. “Sou mais de sonhar do que de planejar. Gosto de ir sentindo o ambiente e fazendo as coisas conforme vou vendo o que é melhor. Quero entender o tipo de público, se vai para o momento de lanche ou de sobremesa. Na loja anterior, não vendia nada salgado porque o público era todo de sobremesa. Agora, talvez vire um programa de fim de semana e seja interessante explorar opções salgadas”, reflete.

Na reabertura neste sábado, também haverá uma apresentação da banda instrumental de jazz da qual Versiani faz parte, a Trio Pisa: “Toda festa tem que ter música”, brinda.

Eu que Fiz BH. R. Santa Rita Durão, 1.063, Funcionários. Neste sábado (16), a inauguração será de 12h às 17h30