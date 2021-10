A volta do elenco do Cruzeiro aos treinamentos está confirmada para a manhã deste domingo (17). Após a diretoria marcar a reapresentação, os atletas aguardavam uma garantia do pagamento para decretarem o fim da paralisação por causa dos atrasados. Eles receberam uma resposta sobre a dívida neste sábado e já se posicionaram sobre a volta às atividades.

Os empresários que desembolsarão os R$ 4 milhões para pagar os valores pendentes pretendiam uma conversa com os jogadores no fim de semana. Entretanto, mudaram de ideia e simplesmente deram o aval para o presidente Sérgio Santos Rodrigues informar ao grupo que o valor será pago no decorrer da semana.

A intenção é que inicialmente seja quitada a dívida com os colaboradores de salários menores e que trabalham na Toca da Raposa I e na Toca da Raposa II e, posteriormente, seja quitada a dívida com atletas profissionais e das divisões de base.

O valor referente ao mês de outubro deve ser pago normalmente ao grupo e na data correta. Os empresários estimam que a folha salarial do departamento de futebol está avaliada em R$ 2,6 milhões.

O goleiro Fábio voltou a se manifestar na noite deste sábado. Ele utilizou o seu perfil no Instagram para informar o retorno às atividades. Confira, abaixo, a nota oficial do atleta na íntegra:

“Na transparência e respeito que temos ao torcedor, comunicamos que voltaremos aos treinos no domingo, dia 17. Na nossa reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, nada ficou resolvido, mas o mesmo se comprometeu e pronunciou que terá uma reunião na segunda-feira com empresários cruzeirenses para tratar os atrasos salariais.

Aguardaremos a resolução e não somente promessas. Temos hombridade e profissionalismo diante da preocupação em não prejudicar essa instituição, voltaremos aos treinos. Porém, não deixaremos de cobrar nossos direitos e continuaremos sendo voz dos mais afetados: nossos queridos colabodradores da Toca I e da Toca II, que saem de suas casas todos os dias para honrar seu compromisso com o clube e na esperança que a atual gestão tenha a mesma atitude.

Fica nosso compromisso em relatar a Nação Azul todos os atos da atual gestão, mas queremos a resolução dos atrasos salariais imediatamente. Contamos com o apoio da grandiosa Nação Azul, vocês engrandecem essa história vitoriosa do Cruzeiro Esporte Clube”.