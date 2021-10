Para completar um turno de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Atlético-GO neste domingo (17), às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada. O time comandado por Cuca já acumula 18 jogos sem perder na competição, com 14 vitórias e quatro empates neste período, sendo que a última derrota foi para o Santos, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada, há quase quatro meses.

Com essa boa fase vivida, o Galo conseguiu alcançar a liderança da competição na 15ª rodada, após a vitória em cima do Juventude. Depois que chegou ao topo da tabela, não saiu mais e deu até para construir uma boa vantagem de 11 pontos do vice-líder Flamengo, que tem dois jogos a menos em relação ao Atlético. Para o comandante do Galo, o momento ainda é de cautela, com os adversários na cola

“São 18 jogos de invencibilidade, mas são 14 vitórias e quatro empates. É um índice maravilhoso. Nem é a normalidade do campeonato e, mesmo assim, você não abre uma grande frente. A qualquer momento os adversários podem chegar perto. Temos que fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho jogo a jogo. Domingo agora a gente terá o Atlético-GO, lá em Goiânia. É outra pedreira. Depois tem o Cuiabá aqui, outra pedreira. As rodadas vão passando, vai diminuindo o número de jogos”, disse Cuca.

Das 25 vezes em que o elenco atleticano entrou em campo no Campeonato Brasileiro, em apenas três saiu derrotado. Os reveses foram para o Fortaleza (1ª), Ceará (6ª) e Santos (7ª), sendo a última derrota do Atlético na competição. Desde o encontro com o Peixe na Vila Belmiro, o Galo duelou com todos os adversários da competição – com exceção do Grêmio, na 19ª, que foi adiada pelas convocações – e não perdeu para nenhum.

Esse histórico favorável, além de fazer a equipe somar pontos importantes e conseguir se manter no topo da tabela, também é decisivo para a confiança do elenco, que quer muito ajudar o time na conquista do bicampeonato. Se depender do retrospecto diante do xará goianiense, o Galo tem certa vantagem diante do rival. São sete jogos sem perder para o Dragão, contando as duas vitórias do Brasileirão 2020.

O Galo faz na manhã deste sábado o último treinamento antes da viagem para Goiás, já com o retorno dos jogadores que estavam com suas seleções: Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco. Arana deve ser utilizado, já que seu substituto, Dodô, está suspenso. O clube não divulga informações sobre a situação dos jogadores que estão no departamento médico.

No atacante alvinegro, os principais problemas. Hulk, com um edema na coxa, ficou de fora do último jogo e não se sabe a situação física do jogador. Diego Costa, titular contra o Santos, aguentou apenas 45 minutos, sentiu um desconforto e precisou ser substituído. Savarino, já liberado pelo DM, desfalcou o Galo contra o Peixe, mas pode retornar. Eduardo Vargas segue tratamento de lesão.

Provável Atlético: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Diego Costa) e Keno. Técnico Cuca

Provável Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald). Técnico Eduardo Souza.

ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO

Motivo: 27ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Antônio Accioly

Data: domingo, 17 de outubro de 2021

Horário: 18h15

Transmissão: SporTV, Premiere e rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Pericles Bassols (SP)