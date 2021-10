A segunda edição da Feira Literária de Tiradentes (Flit) tem como homenageados a escritora mineira Paula Pimenta e o ilustrador Roger Mello, que vão participar presencialmente do evento, junto com outros 50 convidados até o domingo (17). No evento, Paula falou sobre sua trajetória como escritora infantojuvenil e seus livros já publicados.

A escritora citou a homenagem como um reconhecimento ao seu trabalho e frisou a importância do retorno dos eventos presenciais. “Estou muito feliz que é o meu primeiro evento presencial desde o início da pandemia e eu acho muito importante ter feiras como a Fliti para o incentivo à leitura. Eu sempre digo que não existe uma pessoa que não gosta de ler, existe uma pessoa que ainda não descobriu o que ela gosta de ler. É muito importante os pais levarem a criança para que ela tenha contato desde cedo com a leitura”, disse a escritora.

Paula também escreveu o roteiro de seu filme, baseado em seu best-seller ‘Fazendo Meu Filme’, lançado em 2008.