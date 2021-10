Uma jovem, de 23 anos, foi apreendida na manhã deste sábado com aproximadamente 35kg de maconha escondida em sua bagagem, uma delas, uma mala do filme infantil Frozen. A droga foi encontrada durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF, a apreensão aconteceu durante a abordagem de um ônibus que saiu de Curitiba, no Paraná, e tinha como destino a capital mineira.

Com o auxílio de farejadores, foram encontrados cerca de 51 tabletes de maconha em duas malas no bagageiro do veículo. Ainda, de acordo com informações da polícia, se comercializada, a droga poderia render aproximadamente R$ 76 mil.

A partir das etiquetas nas bagagens, os policiais detiveram a passageira, que confirmou ser a responsável pelo transporte da droga de Curitiba até um shopping em Betim. Ela contou que receberia R$ 500 pelo serviço.

Segundo a polícia, a mulher detida já possui antecedentes criminais, por praticar assalto à mão armada.

Jovem é apreendida com 35kg de maconha em mala da Frozen em Betim Vídeo: PRF/Divulgação pic.twitter.com/laUMREbtBv — O Tempo (@otempo) October 16, 2021