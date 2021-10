O Chelsea sofreu no segundo tempo, mas venceu o Brentford por 1 a 0, neste sábado (16), no Brentford Community Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Chilwell, aos 45 minutos do primeiro tempo, marcou para os Blues. Mas o destaque foi o goleiro Mendy, que colecionou milagres para os visitantes.

Com a vitória, o Chelsea recupera a liderança da Premier League após ser ultrapassado por Liverpool e Manchester City hoje mais cedo. Agora, os Blues somam 19 pontos, contra 18 dos Reds e 17 dos Citizens. Já o Brendfort é o sétimo, com 12 pontos.

As duas equipes voltam a campo pelo Inglês no próximo fim de semana. No sábado (23), o Chelsea recebe o Norwich, seguido de Brentford x Leicester, no domingo (24). Antes, na próxima quarta (20), os Blues encaram o Malmo, em casa, pela Liga dos Campeões.

Jogo

O jogo começou disputado, com o Chelsea ligeiramente melhor no ataque. Porém, a primeira chance clara foi do Brentford, que parou na trave. Na sequência da jogada, Lukaku marcou, mas o gol acabou anulado por impedimento. Mais tarde, Werner bateu para fora de frente para o gol.

O Chelsea conseguiu balançar as redes, para valer, na reta final da primeira etapa. Aos 45, Chilwell pegou a sobra após dividida de Lukaku com a zaga e bateu forte, de primeira, com categoria.

A etapa final começou mais truncada, sem grandes chances dos dois lados, mas a situação mudou nos 20 minutos finais do jogo. Mendy (três vezes), a trave, Azpilicueta e Chalobah, em cima da linha, impediram o gol de empate dos donos da casa.