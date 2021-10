Após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o Milan buscou uma grande reação na etapa final e derrotou o Verona por 3 a 2, no estádio San Siro, diante de sua torcida, no fim da tarde deste sábado. Com a vitória nesta oitava rodada do Campeonato Italiano, o clube de Milão termina o dia na liderança, mas ainda poderá ser ultrapassado pelo Napoli.

Ainda invicto, agora com sete vitórias e um empate em oito jogos, o Milan chega a 22 pontos, um a mais que o rival Napoli, que também está invicto e joga contra o Torino neste domingo. Com oito pontos, o Verona é o 12º colocado na tabela de classificação.

O Verona abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo. Após bate-rebate, Veloso cabeceou e Gianluca Caprari pegou de primeira na entrada da área para fazer 1 a 0. O segundo gol dos visitantes veio aos 24 minutos do primeiro tempo. Romagnoli cometeu pênalti e Antonín Barák cobrou para ampliar.

O Milan voltou para o segundo tempo para tentar uma reação e pressionou os adversários durante os 45 minutos. Aos 14 minutos do segundo tempo, o francês Olivier Giroud aproveitou belo cruzamento de Rafael Leão e cabeceou para o fundo das redes.

O empate dos mandantes veio também em cobrança de pênalti, aos 31 minutos. Rafael Leão deu passe de calcanhar e Castillejo foi derrubado na área. Na cobrança, Frank Kessié deslocou o goleiro e igualou o placar. A virada aconteceu logo depois, aos 32 minutos, num gol contra bizarro de Gunter. Castillejo cruzou para a área e o zagueiro do Verona chutou para trás, mandando contra o próprio gol.

Na terça-feira, o Milan tem compromisso diante do Porto, no estádio do Dragão, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Italiano, o clube volta a campo no próximo sábado, às 15h45, para visitar o Bologna. Já o Verona enfrentará a Lazio em casa, no domingo, pela nona rodada.