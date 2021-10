Uma mulher, de aproximadamente 35 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital de Belo Horizonte depois de inalar muita fumaça depois que um incêndio atingiu uma residência no bairro Concórdia, na região Nordeste da capital, na tarde deste sábado (16).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 15h17. No local, uma casa de dois pavimentos, moravam duas famílias. Os residentes do primeiro andar, conseguiram sair do imóvel sem ferimentos.

Ainda, de acordo com a corporação, os focos estavam isolados em um dos quartos da residência do segundo andar e foram apagados pelos militares. Duas equipes atuaram no local.

Ainda não é possível afirmar como o incêndio teve início.