Quando a gente fala que a união do grupo é fundamental para um time ser vencedor é porque os anos de experiência comprovam isso. Muito boa a entrevista do zagueiro Nathan Silva nesta semana falando da importância dos companheiros, principalmente Diego Costa, após a falha na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O jogador foi às lágrimas no vestiário, mas foi logo amparado pelos companheiros. Vários atletas já tinham falado sobre isso. Esse apoio é importantíssimo para um jogador superar um momento de dificuldade dentro ou fora de campo. O grupo do Atlético, que é recheado de estrelas, sempre mostrou união. Gosto de ressaltar sempre essa situação do atual elenco do Galo. Quando o time está em campo, isso é percebido nitidamente. É todo mundo querendo se ajudar, jogando em prol do Atlético, sem individualidades ou egos, situações que são muito comuns no mundo do futebol. Não vemos essa disputa de egos no Galo. Que bom. Agora é pensar em somar mais três pontos amanhã contra o Atlético-GO fora de casa. Um abraço!

