O vôlei com conhecimento e independência jornalística

É hoje.

Minas e Praia Clube estarão frente a frente.

Oficialmente o estadual só termina se der Praia.

Na prática porém uma vitória do Minas terá sabor de conquista, ainda que o título só possa ser homologado em dezembro quando o atual campeão enfrentará o Sada.

O clássico é na atualidade a maior rivalidade do vôlei brasileiro.

O Praia Clube chega aparentemente mais inteiro já que o Minas não teve a preparação adequada por causa dos casos de Covid-19 registrados no elenco.

Os dois venceram fácil o convidado Brasília.

Paulo Coco optou pela segurança no passe, pensou no coletivo e volume de jogo com Kasiely ganhando a disputa com Tainara.

O Minas, de Nicola Negro, tem o entrosamento a seu favor.

Difícil imaginar Pri Daroit, Neriman e Dani Cuttino 100%. A promissora Kisy passará pelo primeiro teste.

A conferir.