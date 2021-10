O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Fabíola conhece a casa.

É identificada com o torcedor e o projeto.

Sabe da obrigação por títulos e da pressão quando veste a camisa do clube.

O início de temporada, a terceira dela, parece promissor.

A levantadora, avessa a polêmicas, não fala abertamente. A saída de Bauru foi conturbada e o Flamengo um erro. No Rio não vingou.

Osasco é a oportunidade de responder.

Aos 38 anos e vendendo maturidade, Fabíola foi a melhor em quadra na primeira partida da decisão do estadual contra Barueri.

Boa leitura, percepção, escolhas adequadas e liderança.

Ela foi a regente do time na vitória por 3 a 0. Tifanny, como sempre, foi exceção com 19 pontos, mas Fabíola fez o time rodar com Adams e Michelle marcando 7 e Fabiana e Carla, sim Carla, fazendo 8 em 3 sets.

Equilíbrio.

Osasco saiu na frente porque foi mais equilibrado que Barueri. E pelas mãos de Fabíola.