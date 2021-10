Romeiros e devotos do santo das causas impossíveis vão ganhar a Via do Peregrino: a rua Restinga, onde fica o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no bairro da Graça, na região Nordeste de Belo Horizonte, vai ser transformada em um quarteirão fechado para pedestres. Conforme explica o pároco e reitor do santuário, padre André Lage, a via vai ser elevada, de forma a se transformar em um grande “calçadão”, com piso intertravado (blocos de concreto). O objetivo é que os fiéis transitem entre o santuário, o velário e a casa paroquial de forma mais confortável e com mais segurança, sem preocupar com o tráfego de veículos. As intervenções começaram no último dia 4.

Os postes da rua Restinga também serão substituídos por outros dispositivos de iluminação, mais adornados. Para diminuir a poluição visual, ainda de acordo com o sacerdote, a fiação será toda subterrânea. A previsão é que a Via do Peregrino fique pronta em quatro meses.

“Com relação à construção da Via do Peregrino, eu acredito que, embora existam inúmeras comunidades dedicadas a são Judas Tadeu, o santuário terá um espaço diferenciado sobretudo no acolhimento: um espaço a mais de passeio, de visitação, de contato com a cultura”, avalia Lage.

A expectativa do reitor do santuário é que as obras tivessem começado ainda no primeiro semestre deste ano, mas a execução precisou esperar pela liberação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O Executivo informou que as obras são fiscalizadas rotineiramente.

Trânsito

Devido às obras, o trânsito em frente à igreja está interditado. Para cruzar as ruas Jussara e Macaé, o motorista precisa dar a volta no quarteirão do santuário. Cavaletes da BHTrans sinalizam o local.

Fiéis estão empolgados com mudança

Com três velas brancas em mãos caminhando rumo ao velário do igreja, o turismólogo Thiago Bruschi, 39, ficou contente em saber que a rua Restinga vai se tornar um quarteirão fechado. Frequentador assíduo do santuário e morador do bairro, ele não sabia do que se tratava a movimentação de maquinário e caminhões nas últimas semanas.

“A Via do Peregrino pode incentivar mais fiéis a frequentarem o local, uma vez que não haverá tráfego de carro. É bom para a nossa cultura também”, avalia o devoto de são Judas Tadeu.

Benefício

A construção da Via do Peregrino empolgou também João Batista, 64, ministro da Eucaristia há 18 anos e morador da região: “Vejo a dificuldade do peregrino que vem de longe participar das celebrações. E, todo dia 28, a rua fica lotada, muito cheia”.

PROGRAMAÇÃO

Haverá extensa agenda de celebrações entre a próxima segunda-feira e 28 de outubro, o Dia de São Judas Tadeu. Especificamente no dia 28, serão rezadas missas a cada duas horas, com a primeira à 0h e a última às 22h.

Para participar da celebração eucarística e das novenas, às 19h – realizadas pela 67ª vez –, interessados devem agendar pelos telefones (31) 2526-4648 e 2526-4164. Por causa dos protocolos da pandemia de Covid-19, as vagas são limitadas a apenas 400 assentos. Não há mais lugar para o dia 28. Haverá transmissão pelas redes sociais: www.facebook.com/saojudasbh e @saojudasbh.

Devido à movimentação de fiéis para os dias da novena, a BHTrans recomenda que motoristas estacionem nas imediações e cheguem ao santuário a pé, para evitar transtornos no trânsito.

ENTENDA A INTERVENÇÃO

A rua Restinga, em frente ao Santuário São Judas Tadeu, no bairro da Graça, está em obras. Carros não passam pelo local, apenas pedestres.

INÍCIO DAS OBRAS

4 de outubro

PREVISÃO DE CONCLUSÃO

Quatro meses

O QUE VAI SER

A via vai ser um grande calçadão, que vai interligar o Santuário São Judas Tadeu, o velário e casa paroquial.

A rua Restinga será elevada, para que carros não possam trafegar.

Postes de iluminação serão trocados, e a fiação será subterrânea.

COMO FICA O TRÂNSITO

Motoristas que quiserem acessar as ruas Jussara ou Macaé devem dar a volta no quarteirão da igreja.

A próxima etapa das obras será no cruzamento das ruas Macaé e Restinga, que terá reforço na sinalização, para orientar o desvio a ser feito por vias próximas.

(Fonte: Mitra Arquidiocesana de BH)