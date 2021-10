Jogando no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco conseguiu um grande resultado pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o líder Coritiba por 2 a 1 neste sábado (16).

#VASxCFC – 2×1 – Equipe alviverde chegou a empatar no início da segunda etapa, com Léo Gamalho, mas perdeu em São Januário. Na próxima rodada, o Coxa encara o Sampaio Corrêa, no Alto da Glória. 🇳🇬 #SempreCoxa pic.twitter.com/5aoeEJOzjD — Coritiba (@Coritiba) October 16, 2021

Com triunfo, o Cruzmaltino subiu para a 6ª posição da classificação com 46 pontos. Já o Coxa permanece na ponta da classificação com 54 pontos, a dois vice-líder Botafogo, que empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro na última terça (12).

A vitória do Vasco começou a ser construída aos 18 minutos do primeiro tempo quando o artilheiro argentino Cano marcou ao aproveitar rebote dado pelo goleiro Wilson em chute de Gabriel Pec.

No entanto, na abertura da etapa final, aos 16 segundos, o Coritiba empatou. Rafinha cruzou e Léo Gamalho aproveitou falha de Ricardo Graça para marcar.

Dois minutos depois o Cruzmaltino alcançou a vitória. Riquelme bateu cruzado e, após Cano tentar desviar, Nenê conferiu. O gol foi validado apenas após uma pausa de 5 minutos na qual o VAR (árbitro de vídeo) analisou a jogada.

Triunfo do Timbu

Mais cedo o Náutico chegou à terceira vitória seguida na competição ao superar a Ponte Preta por 3 a 2, no estádio Moises Lucarelli. Com o triunfo o Timbu ficou na 9ª posição com 44 pontos. Já a Macaca é a 16ª, com 34 pontos.

O Náutico garantiu os três pontos graças a gols de Caio Dantas, Rafael Ribeiro e Murillo. Pela Macaca, Rodrigão e Marcos Júnior descontaram.

Queda de energia

Em partida que começou na sexta-feira (15) e terminou no sábado, Brasil de Pelotas e Vila Nova empataram em 2 a 2 no estádio Bento de Freitas.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 2×2 Vila Nova. Em um jogo de dois dias, Erison marca dois e Xavante empate com o Vila Nova 📷 Volmer Perez pic.twitter.com/vMQoMKwmcy — GE Brasil (@GEBrasilOficial) October 16, 2021

A partida começou em um dia e terminou no outro por causa de uma queda de energia que aconteceu no final do primeiro tempo. Assim, o confronto, que começou na noite de sexta, foi retomado às 15h deste sábado, com a disputa da etapa final.

Com o resultado o Vila Nova fica na 13ª posição com 38 pontos. Já o Brasil de Pelotas permanece na lanterna com 20 pontos em 30 jogos.