O Uberlândia vai a campo neste sábado (16) para o principal compromisso na temporada. Diante do Aparecidense, às 15h, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Verdão precisa vencer os anfitriões por dois gols de diferença ou mais, pelo confronto de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Se atingir o objetivo, a equipe do Triângulo Mineiro estará garantida na Série C, em 2022. Vitória por 1 a 0 leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis

No primeiro duelo no Parque do Sabiá, o Uberlândia foi batido pelo time de Aparecida de Goiânia por 1 a 0. O técnico Chiquinho Lima reconhece o cenário adverso, mas ressalta a confiança no grupo.

“Os atletas são corajosos, determinados. Não foi fácil chegar até aqui e a disputa ainda está aberta. Enquanto não houver o último apito no jogo da volta, não vamos abrir mão de buscar essa classificação”, ressalta.

Embora esteja em desvantagem, o Uberlândia conta com o retrospecto positivo nos mata-matas fora de casa. Na segunda fase, venceu o Nova Mutum fora de casa e avançou. Nas oitavas de final não foi diferente, quando eliminou o Joinville, em Santa Catarina.

“A equipe está bem madura, cresceu na hora certa. Vamos enfrentar um adversário muito bem preparado, mas temos totais condições de buscar a vitória. É a nossa última cartada, por isso, é chegar e deixar o máximo dentro de campo”, assegura o meio-campo Daniel Costa.