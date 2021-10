Cinco pessoas foram presas durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais em combate ao narcotráfico e ao crime organizado na cidade de Ubá, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (15).

Os policiais cumpriam os cinco mandados de prisão, quando fizeram um flagrante de tráfico de drogas e apreenderam entorpecentes e materiais referentes ao crime, dentre eles, um kit que incluía drogas e um isqueiro.

“O crime está tão organizado e aprimorado que agora eles estão vendendo kits de entorpecentes, ou seja, drogas envolvidas com papel celulose com isqueiro dentro para realizar o consumo”, afirma o delegado Douglas Mota.

Além do kit, três simulacros de arma de fogo e outros objetos também foram apreendidos durante a operação.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tramitaram na Delegacia Especializada em Narcóticos da Regional de Ubá e a operação contou com a participação de policiais da delegacia de Narcóticos, homicídios e furtos e roubos da regional de Ubá, da Polícia Militar. Além dos policiais, participou também a ROCCA (Ronda Ostensivas com Cães).