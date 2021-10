Quem realmente ama vôlei acompanha todos os campeonatos ao redor do mundo. Confesso que tem muito fã tão atualizado quanto eu quando se trata de informações globais a respeito do esporte número 1 do Brasil. Calma, calma, calma! Futebol é “religião”, um caso específico. Essa semana acompanhei o Campeonato Paulista, masculino e feminino, e em ambos fui surpreendido. Vamos abordar também por aqui o Mineiro feminino que já começou e promete fortes emoções.

A semana em SP foi de surpresas, a começar pela semifinal do feminino, quando o time do vitorioso técnico, Zé Roberto Guimarães, eliminou o Sesi Bauru, favorito ao título de tudo o que disputar, pelo menos no papel e na folha salarial. Na série melhor de três jogos, o time de Barueri levou a melhor com um time extremamente jovem e promissor. Zé Roberto, ao final do jogou, clamou por mais investimentos para manter as meninas no projeto por pelo menos quatro anos. Várias pérolas já se foram por falta de verba. Foi 2×1, definindo a passagem para a final na casa do adversário. Para Bauru, uma tragédia, não estava nos planos e a temporada já começa amarga. Investimento alto caminha ao lado de grandes expectativas e cobrando por resultados, natural. A final será entre Osasco e Barueri. Acredito em 60% de chance para o time mais caro e mais experiente, contra a jovem equipe de um dos técnicos mais vitoriosos no mundo, que sabe como ninguém extrair o melhor de cada atleta.

Quando penso que não haveria mais surpresas, com Campinas e Guarulhos fazendo uma final morna com vitória tranquila de Guarulhos, deparo-me com um time aguerrido e coeso quebrando paradigmas. O time campineiro conta com um dos elencos mais pesados nesta temporada. “Obrigação” vencer o Paulista. Pelos nomes, pelo investimento, pela expectativa criada ao ver atletas do mais alto escalão em quadra. Guarulhos, que não tem nada a ver com isso, venceu com propriedade e colocou lenha na fogueira na final do Paulista. Sensacional, principalmente para nós que estamos sentados no sofá ou arquibancada querendo muito vôlei de qualidade.

Nas Minas Gerais a bola já está no ar e só uma “tragédia” irá tirar Minas e Praia de uma final. E que final! Não dá para duvidar mais de nenhuma equipe. Desde o ano passado, estamos percebendo times de menor expressão derrubando grandes equipes. O Sada vem com um time jovem, explorando a base, e segue dando indícios de que quer entrar no vôlei feminino. O Brasília foi convidado e disputará o Mineiro para elevar o nível do campeonato, que contará com mais um time da Superliga.

Teremos muitos jogos para nos divertir por esse dias. Estamos de olhos abertos e ouvidos atentos sobre as novidades relacionadas à flexibilização do público nos ginásios. Quanto mais gente vacinada, mais rápido será a volta aos ginásios.

Eu já tomei as duas doses. E você?