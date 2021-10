Um vendaval atingiu a região na última sexta-feira (15). De acordo com a Cemig, a força do vento derrubou oito torres de transmissão de energia da empresa. Uma das cidades afetadas, Ituiutaba, tem mais de 100 mil habitantes. Neste sábado, oito torres especiais, de montagem mais rápida, chegaram ao local, mas ainda não há previsão para o restabelecimento do fornecimento de energia. Além disso, devido à falta de energia elétrica ao menos 10 cidades estão com o abastecimento de água suspenso.

Depois de mais de 24 horas de trabalhos ininterruptos de reconstrução das linhas de transmissão Avatinguara – Ituiutaba 1 e Avatinguara – Campina Verde 2, que foram derrubadas por um forte vendaval que atingiu a região do Triangulo Mineiro no fim da tarde de ontem (15/10), a Cemig prevê a normalização do abastecimento de energia para a região afetada até o fim da noite deste sábado (16/10).

Neste momento, as novas torres emergenciais já estão instaladas e os cabos de energia estão sendo içados, e até à meia noite o serviço deverá estar terminado e o fornecimento de energia para os municípios de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinho, Guarinhatã, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas estará normalizado.