Uma adolescente de 16 anos morreu após um carro cair em uma ribanceira na MG-435, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (17). Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chamada deu entrada por volta das 05h31, e três viaturas foram empenhadas para atendimento no KM 4. Na beira da pista, uma das vítimas foi encontrada com o braço quebrado e pedindo socorro.

Um dos feridos estava dentro do carro e apresentava fraturas nos membros inferiores, e o corpo da adolescente estava do lado de fora do veículo. Os três socorridos foram encaminhados ao hospital por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas dos acidente não foram esclarecidas.