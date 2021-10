O duelo entre América e Bahia na noite deste sábado (16), na Arena Independência, marcou o retorno de Zé Ricardo aos gramados. Nos últimos dez dias o volante desfalcou a equipe nos jogos contra Palmeiras, Juventude e Internacional, após sentir um incômodo na coxa esquerda, devido a uma pancada que sofreu no local.

Porém, Zé Ricardo não entrava em campo há 27 dias. Sua última partida foi em 19 de setembro, no empate em 1 a 1 entre América e Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A. Na partida, o jogador foi acionado aos 33 minutos do segundo tempo, para substituir Lucas Kal. Diante do Bahia, o volante novamente foi acionado no decorrer da partida, aos 32 minutos da etapa final, para substituir Lucas Kal.

Zé Ricardo foi um dos principais nomes do América na última temporada, atuou em 47 jogos, sendo titular em 46. Esteve presente na campanha inédita do time que chegou às semifinais da Copa do Brasil e que conquistou o vice-campeonato da Série B.

Nesta temporada, o volante americano, cria das categorias de base, atuou em 25 jogos, sendo 17 como titular e oito como reserva; porém, no Campeonato Brasileiro da Série A, Zé só esteve em campo em 11 jogos dos 26 disputados até o momento. Foi relacionado para oito jogos e não foi utilizado.

Em março, o meio-campista teve detectada uma tendinite que o tirou dos gramados por cerca de 20 dias. Ficou de fora de três jogos – contra Pouso Alegre e Caldense (Campeonato Mineiro) e Treze-PB (Copa do Brasil) -, seu retorno só ocorreu no duelo contra o Cruzeiro, no fim de março, na reta final da primeira fase do Estadual.

Contra o Tricolor Baiano, Zé Rircardo chegou a marca de 175 jogos com a camisa do América. O jogador de 24 tem dois gols marcados.