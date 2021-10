Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, terminou com a apreensão de mais de uma tonelada de maconha e um caminhoneiro de 42 anos preso, nesse sábado (16). De acordo com a instituição, a estimativa é que a apreensão tenha gerado prejuízo de mais de R$ 2 milhões ao narcotráfico.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu na altura do KM 314. O caminhão, que tinha placa de Salvador (BA), transitava com o sistema de iluminação defeituoso.

Em conversa com os policiais, o condutor do veículo passou informações desencontradas. Além disso, os agentes perceberam um forte odor característico de maconha vindo da carroceria.

Durante buscas, os entorpecentes foram encontrados dentro de caixas plásticas, que seriam destinadas ao transporte de frutas e verduras. Veja vídeo:

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-251, em Salinas, Norte de Minas. 📽️ Polícia Rodoviária Federal / Divulgação#OTempo #PRF #traficodedrogas #MG pic.twitter.com/JRxrQkRt3P — O Tempo (@otempo) October 17, 2021

Além da droga, a PRF encontrou uma espingarda calibre 12, da marca AKDAL, de fabricação Turca. Aos policiais, o condutor contou que faria o transporte até Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Pelo serviço, ele receberia R$ 10 mil.

A ocorrência foi registrada na Depol da cidade de Taiobeiras.