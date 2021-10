Cobra coral é uma espécie peçonhenta

Montes Claros, Minas Gerais. Uma cobra coral, de aproximadamente 70 centímetros, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, nesse sábado (16.out.2021), em uma construção civil.

De acordo com a corporação, uma guarnição de Salvamento do 7º Batalhão foi acionada no bairro Jardim Primavera. No local foi constatada a presença do animal, que se abrigou entre tijolos e poderia colocar em risco a integridade física dos trabalhadores que estavam no espaço.

Com a ajuda de uma pinça foi possível capturar a cobra e, posteriormente, soltá-la em seu habitat natural.