Camilla de Lucas vai casar! A influenciadora digital e ex-BBB foi pedida em casamento pelo músico Mateus Ricardo, com quem namora há cerca de dois anos. A surpresa aconteceu durante a confraternização que ela fez para a família neste domingo (17), para comemorar o aniversário de 27 anos, completados nesta quarta-feira (13).

“Pois é galera, DO NADA o pedido veio. Vou casaaaaaar! Prontíssima pra compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos!”, disse Camilla em postagem no Instagram na qual compartilhou fotos do momento, da decoração e também do anel de noivado.

Giovanna Ewbank, Adriana Bombom, Gabi Martins, Thais Braz, Duda Reis e Fabiana Karla estão entre os famosos que parabenizaram o casal pela novidade. “Eu amo vocês”, escreveu o professor e melhor amigo de Camilla no BBB, João Pedrosa.

Em entrevista recente ao portal Popline, Camilla adiantou que pretendia se casar quando a crise sanitária causada pelo coronavírus estivesse controlada. “Nós não moramos juntos ainda, pelo menos não oficialmente, mas ele fica bastante tempo comigo, mais do que na casa dele. Planejamos nos casar pós-pandemia”.

Ela disse também que Mateus lida bem com o assédio dos fãs e não economizou elogios ao agora noivo. “Admiro muito o cuidado que ele tem com as pessoas que ama, mas ele é supertranquilo em relação ao assédio dos fãs e entende”, pontuou na ocasião.