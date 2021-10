A partir desta segunda-feira (18), alunos e professores das escolas de Belo Horizonte vão poder se sentir mais próximos daquela vivência anterior à chegada da pandemia. A prefeitura passa a permitir que todas as salas de aula possam ser ocupadas por 100% dos alunos. Outras regras também foram flexibilizadas, como a permissão para o uso do ar condicionado (veja lista abaixo).

Claro que a realidade não é como aquela de 2019. O uso de máscaras continua sendo obrigatório e os alunos de uma turma não podem interagir com estudantes de outra – por conta do sistema de bolhas. As famílias que ainda não se sentem seguras ainda não são obrigadas a enviar os filhos para as aulas presenciais.

Essa redução nas restrições foi possível graças à redução considerável entre todos os indicadores de monitoramento da Covid na cidade. Neste momento, o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 0,89.

Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro Minas), afirma que os profissionais esperam que os cuidados continuem sendo tomados pelas instituições, para garantir a segurança de trabalhadores e estudantes. “Entendemos que a volta de todos precisa ser acompanhada da comprovação de imunização, manutenção dos protocolos sanitários e a manutenção da disponibilidade de EPIs por parte do empregador”, diz.

Segundo ela, atualmente os profissionais se sentem mais seguros para ter contato com as salas de aulas mais cheias. “O Sinpro entende que educação se faz de forma presencial. As aulas remotas foram uma imposição de distanciamento social, pela Covid-19. Lutamos para o retorno presencial somente após a imunização dos trabalhadores em educação. Hoje esses profissionais estão imunizados e os estudantes já começam agora a serem vacinados a partir de 12 anos”, completa.

Para a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG), Zuleica Reis, esse momento foi aguardado ansiosamente pelo setor. “Nós caminhamos para quase dois anos de aulas não presenciais e algumas escolas ainda trabalhavam com distanciamento de um metro e ainda não podiam atender todos os alunos presencialmente. Agora com essa liberação da prefeitura, podemos voltar com todos os alunos, que era um desejo muito grande, principalmente das famílias e dos estudantes”, afirma.

Confira algumas mudanças para o setor educacional a partir dessa segunda-feira (18):

– Será permitida a ocupação de 100% das turmas presencialmente. Cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com os alunos das demais salas.

– Permissão de uso de ar condicionado, com padronização de regras.

– Permissão para uso da sala de professores, respeitando-se as regras de distanciamento de 1m entre as pessoas.

– Permissão para realização de eventos escolares, respeitando as regras estabelecidas em protocolos para eventos semelhantes.

– Retirada das regras que proibiam as atividades desportivas de contato e a escovação de dentes.

– Liberação dos parquinhos, atualmente restrito às crianças de 3 a 8 anos, para as demais idades.

– Retirada da obrigatoriedade de quarentena para os livros devolvidos à biblioteca.

– Retirada da obrigatoriedade de horário fixo por turma para uso do banheiro.