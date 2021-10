O ex-integrante do ‘N Sync, Lance Bass, 42, mostrou pela primeira vez os rostos dos filhos. “Não dormi muito em cinco dias e estou coberto de sujeira, mas nunca estive tão feliz!”, compartilhou o cantor no Instagram na tarde deste domingo (17).

O casal de gêmeos Violet Betty e Alexander James veio ao mundo nesta quinta-feira (13) via barriga de aluguel. Os bebês são frutos da relação de Bass com o modelo Michael Turchin, 34, com quem casou em 2013. “Os bebês dragões chegaram! Não consigo expressar quanto amor sinto agora. Obrigado por todos os desejos gentis. Significou muito. Agora, como se troca uma fralda?”, brincou o artista ao contar que os filhos haviam nascido.

Em junho, Bass e o marido contaram à People sobre anos de abortos espontâneos, tentativas de barrigas de aluguel, e tratamentos de fertilização in vitro fracassados. Na ocasião eles afirmaram que sempre souberam que desejavam ter dois filhos.

“Seria bom ter um menino e uma menina apenas para sentir as experiências de criar os dois ou o que quer que eles acabem sendo. Acho simplesmente incrível que a ciência tenha chegado tão longe onde podemos fazer os seres humanos mais saudáveis de todos os tempos. E eu espero que sejamos capazes de ver o mundo inteiro podendo fazer isso”, disse Bass à publicação.

Já Turchin falou sobre a boa relação que tem com a irmã gêmea e que espera que aconteça o mesmo com os filhos dele. “Eu nunca fiquei entediado. Essa conexão é super rara de ter com um irmão quando você é tão próximo. É apenas um relacionamento muito especial e estou animado para ver isso acontecer com nossos filhos”, comentou.