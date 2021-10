Um caso no mínimo bizarro foi vivenciado pela influenciadora digital Reagan Baylee. Por dois meses, ela dormiu a um metro de um cadáver. O odor desagradável, que se assemelhava a peixe podre, foi sentido pela mulher. Mas, por causa da pandemia, Baylee preferiu ficar em casa e não conferir do que se tratava.

“Sinceramente, minha melhor descrição é que esse cheiro parecia um peixe morto, então pensei que talvez um pássaro tivesse pego um peixe, mas é a coisa mais boba de todas porque não tem lagos perto de casa”, iniciou.

A história com o desfecho foi contada na semana passada no aplicativo Tik Tok. Na rede social, a influencer relatou que o caso aconteceu em maio de 2020, durante a quarentena em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Eu dormi a um metro de um vizinho morto há oito semanas durante a quarentena. Gostaria que fosse mentira”, disse. Baylee relatou, nos vídeos, que o mau-cheiro a incomodava e impedia que ela dormisse. Além disso, aranhas começaram a invadir o apartamento dela.

“Comecei a pensar que talvez o cachorro do meu vizinho que morava à minha direita tivesse morrido e eu fiquei muito preocupada, mas minha gerente me disse que eu não poderia simplesmente começar a bater na porta dos vizinhos e incomodá-los”, descreveu.

Depois que o namorado da influenciadora também passou mal por causa do odor, ela decidiu acionar a polícia. Foi então que a administração do prédio tomou a decisãqo de conferir do que se tratava o forte odor.

“Ele (funcionário) subiu as escadas e começou a vomitar, arrancou a máscara e disse: ‘Vou pegar a chave mestra, alguém está morto aí dentro’. Imediatamente comecei a surtar porque pela primeira vez em semanas eu não me senti louca”, desabafou a jovem. Os agentes da polícia também foram até o imóvel do vizinho da mulher.

“Eles disseram que este foi o pior corpo decomposto que já tinham encontrado. Não vou entrar muito nos detalhes, para a privacidade da pessoa, mas vamos apenas dizer que eles foram liquefeitos e eram basicamente um esqueleto neste ponto. Todos os sintomas que meu namorado e eu estávamos sentindo eram por causa dos vapores e gases tóxicos que estavam sendo liberados do corpo”, concluiu.

Depois do relato, a conta da influenciadora viralizou.