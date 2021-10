Um menino de apenas 10 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, nesse sábado (16), em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma charrete na cidade de Piranguinho, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 2° Pelotão de Itajubá foram acionados pela central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local foi constatado o óbito da criança e os ferimentos em outros dois ocupantes da charrete e dois da moto.

As quatro vítimas foram levadas para o Pronto Socorro de Itajubá. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.