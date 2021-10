Minas está sob alerta de tempestades. Pelo menos dez regiões do estado – Triângulo, Oeste, Sul, Noroeste, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campos das Vertentes, Norte e Central, apresentam possibilidade de tempestades e vendavais. O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é válido até esta segunda-feira (18).

As cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como Uberaba, Uberlândia e Araxá, prometem ser as áreas mais afetadas no estado. Segundo o Inmet, nessas áreas os acumulados de chuva podem variar de 50mm a 100mm, com vendavais de até 100km/h. Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Granizo pode ser registrado, mas em proporção pequena.

Região Metropolitana e BH

Já as cidades da região Metropolitana – Contagem, Betim, Igarapé, entre outras, poderão ter chuvas fortes com ventos que podem chegar aos 60km/h. Belo Horizonte também aparece na listagem do Inmet com previsão nesta madrugada de vendavais que podem ultrapassar os 50km/h, o acumulado de chuvas pode ultrapassar os 30mm.

Instabilidade

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, o clima está muito instável, mas a garantia de chuvas fortes para a maioria do estado é grande.

” O tempo está muito instável, esperávamos até um declínio na temperatura no estado, mas não aconteceu. Esse período favorece para o desenvolvimento de chuvas mais fortes. Para hoje, não temos alerta de granizo. No entanto, nessa noite e na madrugada em cidades da região metropolitana, e na capital, esperamos chuvas que podem chegar a 30 mm e rajadas de vento de até 60km/h. Isso não quer dizer que vá chover em todas as localidades, mas em pontos isolados podemos ter muita chuva em pouco tempo ou de ventos fortes em determinados momentos. É isso que esse aviso quer dizer”, explicou a meteorologista.



Fique ligado as instruções do Inmet em caso de tempestade:

-Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

(Com Lucas Negrisoli)