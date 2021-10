Um motociclista, de 24 anos, ficou ferido depois de atingir uma placa de sinalização na MG-435, em Caeté, próximo a Serra da Piedade, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (17).

De acordo com informações do grupo de resgate- Anjos do Asfalto, que prestou socorro à vítima, o homem estava aparentememente embriagado. Ele perdeu o controle da direção da motocicleta e atingiu a placa instalada no canteiro da rodovia .

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu leves escoriações. O homem foi levado para a Santa Casa de Caeté para a realização dos devidos exames de sangue, para constatar a embriaguez e físicos, para certificar que ele não sofreu nenhuma fratura.