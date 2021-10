O pequeno Sol Guidio, de apenas 11 anos, já sabe exatamente o que quer ser: escritor. Sol marcou presença durante a 2ª Feira Literária de Tiradentes (Fliti) junto com seus três irmãos, Eclipse, Estrela e Flor, e os pais, Riseli e Jaime, artesãos em Tiradentes.

Apesar da pouca idade, Sol disse que aprendeu a gostar de ler com Monteiro Lobato, Ziraldo e Mauricio de Souza – seus escritores preferidos. “Com a Fliti, eu conheci outras crianças que adoram ler assim como eu e, agora, estou voltando a escrever mais. Sonho em escrever contos de aventura e moralidade”, enfatiza Sol.

O pequeno começou a rascunhar os seus primeiros poemas aos 5 anos de idade, com a ajuda do pai, Jaime, que fez um curso de contador de histórias, oferecido pela prefeitura de Tiradentes.

“Sempre moramos em locais com pouca internet e sou meio arcaico para tecnologia. Então, os livros foram importantes companheiros das crianças. O Sol sempre me acompanhou no curso e fazia contos comigo. Quando aconteceu a primeira edição da Fliti, no ano passado, ele teve acesso pela primeira vez ao mundo de escritores e ilustradores e mostrei a ele que existe mercado e dá para sonhar”, disse.

Com o isolamento imposto pela Covid-19, Sol começou a escrever ainda mais para driblar o tédio, se dedicou ao universo das letras. “Aí veio a Fliti de novo, que deixa os olhos dele brilhando”, conta o pai. “Ele não conhece nenhuma técnica de escrita, é mais intuitivo”, explica, sobre o processo de escrita do filho.

Cristina Figueiredo, idealizadora e organizadora da Fliti, enfatiza sobre a importância da programação lúdica e o incentivo para que crianças e jovens sigam como leitores. “A gente acredita que quanto mais cedo você influenciar o hábito da leitura e o amor pelo livro aos jovens, você os transforma em cidadãos, pessoas que sabem ler, que escrevem bem e falam bem”, finaliza.