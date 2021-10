A chuva caiu com intensidade na tarde deste domingo (17) na região da Pampulha. De acordo com a Defesa Civil, entre as 14h e 17h, choveu 27,8 mm na regional, o equivalente a 26,6% de todo o esperado para o mês de outubro (104,7 mm). Embora o volume tenha sido intenso em muitos bairros da capital, nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros.

Também foi registrada uma precipitação volumosa em Venda Nova e no Barreiro. A maior rajada de vento foi registrada na estação Cercadinho (Inmet), de 57km/h, entre 15h e 16h.

Confira quais foram os volumes de chuva em cada regional de Belo Horizonte, desde as 14h, segundo a Defesa Civil:

Barreiro: 19,0 (18,1%)

Centro Sul: 9,6 (9,2%)

Leste: 2,0 (1,9%)

Nordeste: 4,4 (4,2%)

Noroeste: 9,6 (9,2%)

Norte: 9,2 (8,8%)

Oeste: 11,6 (11,1%)

Pampulha: 27,8 (26,6%)

Venda Nova: 23,8 (22,7%)

Seis regionais da capital mineira já registraram um volume superior ao esperado para todo o mês. Confira como estão os acumulados nas regionais:

Barreiro: 129,4 (123,6%)

Centro Sul: 106,4 (101,6%)

Leste: 97,4 (93,0%)

Nordeste: 101,2 (96,7%)

Noroeste: 141,4 (135,1%)

Norte: 78,4 (74,9%)

Oeste: 121,4 (116,0%)

Pampulha: 137,2 (131,0%)

Venda Nova: 125,4 (119,8%)