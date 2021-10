Um homem de 46 anos foi preso por suspeita de ter assassinado a ex-companheira, em quarto de hotel do Centro de Belo Horizonte. O corpo foi encontrado no dia 29 de setembro, com sinais de estrangulamento.

Mais detalhes serão divulgados pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (18), durante coletiva no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A mulher de 45 anos foi encontrada por uma camareira dentro de um hotel na rua São Paulo, com fios amarrados ao pescoço e sinais de violência. Desde o início das investigações, o companheiro já era suspeito do crime. Testemunhas haviam visto o homem sair sozinho do hotel na manhã daquele 29 de setembro.