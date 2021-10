Os alertas para chuvas fortes e extremamente fortes nas próximas horas não se limitam somente à capital mineira. As cidades da região Metropolitana como Contagem, Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, entre outras, também poderão ter chuvas fortes com ventos que podem chegar aos 60km/h. O acumulado de chuvas nessas cidades pode ultrapassar os 30mm. É o que alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, o clima está muito instável, mas a garantia de chuvas não só para a região Metropolitana, mas para a maioria do estado é grande.

” O tempo está muito instável, esperávamos até um declínio na temperatura no estado, mas não aconteceu. Para hoje, não temos alerta de granizo. No entanto, nessa noite e na madrugada em cidades da região metropolitana, e na capital, esperamos chuvas que podem chegar a 30 mm e rajadas de vento de até 60km/h. Isso não quer dizer que vá chover em todas as localidades, mas em pontos isolados podemos ter muita chuva em pouco tempo ou de ventos fortes em determinados momentos. É isso que esse aviso quer dizer”, explicou a meteorologista.



Fique ligado as instruções do Inmet em caso de tempestade:

-Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)