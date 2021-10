Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Atlético-CE superou a Ferroviária por 4 a 3 na disputa de pênaltis, na tarde deste domingo (17) na Fonte Luminosa, e se classificou para as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Além de avançar na competição, a Águia garantiu vaga na próxima edição da Série C.

O confronto foi definido nas penalidades máximas porque no confronto de ida a Águia e a Ferrinha também empataram (0 a 0 neste domingo e 1 a 1 no último final de semana no Domingão). Nas semifinais o Atlético-CE encontra o Campinense, que deixou o América-RN pelo caminho.

Empate sem gols

As equipes fizeram um primeiro muito equilibrado, com poucas oportunidade de lado a lado. A melhor foi criada justamente pela Ferrinha. Aos 8 minutos Diogo encontrou Júlio Vitor, que, com liberdade, chutou para defesa do goleiro Carlão.

O panorama da etapa final foi muito parecido, com as equipes priorizando a defesa. E quem chegou com maior perigo foi novamente a Feroviária, quando, aos 40 minutos o lateral Bruno Santos recebeu na esquerda e levantou para Gleyson, que finalizou para defesa do goleiro do Atlético-CE.

Disputa de pênaltis

A disputa das penalidades máximas começou com o brilho dos goleiros, com Saulo defendendo o chute de Itapajé e Carlão parando a finalização de Taddei. O zagueiro Edgar cobrou bem para marcar o primeiro do Atlético-CE. Léo Castro deixou tudo igual para a Ferroviária. Hércules voltou então a colocar os visitantes na frente.

Jefinho cobrou no centro, muito mal, e perdeu a oportunidade de igualar para a Ferrinha. Depois Waldson deslocou Saulo, enquanto Bernardo bateu forte para superar Carlão. E o próprio Carlão teve a oportunidade de garantir a classificação do Atlético, mas Saulo brilhou e deixou a Ferroviária viva na disputa. Léo Rigo conseguiu então marcar e levar a disputa para as cobranças alternadas.

Nas cobranças alternadas, o goleiro Saulo defendeu a cobrança de Nailton, colocando grande pressão sobre Carlão. Mas o goleiro da Águia começou a mostrar que ele não seria o vilão da partida, mas sim o herói, ao defender o chute de Ian Luccas e manter a disputa viva. Coube então a Claudivan colocar o Atlético-CE em vantagem para Carlão voltar a brilhar, em defesa do chute de Marquinhos, para garantir a classificação e o acesso da equipe cearense

Último semifinalista

O último semifinalista da Série D será definido ainda neste domingo. O ABC mede forças com o Caxias, no Frasqueirão a partir das 17h30 (horário de Brasília), com a transmissão da TV Brasil.

A primeira batalha dos Rio Grandes foi empate! Já já veremos quem chega no mar da Série C em 2022! Às 17h30 @ABCFC e @sercaxias fazem a volta das quartas de final da #SérieDnaTVBrasil. Participe com #FutebolTVBrasil e veja #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/CHOobANWVa — TV Brasil (@TVBrasil) October 17, 2021