A vacinação contra a Covid em Belo Horizonte esta semana tem início com a aplicação da segunda dose em pessoas de 37 anos que tomaram AstraZeneca. A vacinação acontece nesta segunda-feira (18) em diversas postos. Veja aqui a lista completa. É necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Conforme recomendação da Prefeitura de Belo Horizonte, As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, antes de se deslocar aos pontos de imunização. A lista de postos para cada grupo pode ser conferida aqui.

Confira o cronograma de imunização desta semana:

Segunda-feira (18): segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 37 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 18 as pessoas de 37 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 25 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Terça-feira (19): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 35 anos, completos até 31 de outubro, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Quarta-feira (20): dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, completos até 31 de outubro, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Quinta-feira (21): segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 36 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 21 as pessoas de 36 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 28 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Sexta-feira (22): segunda dose de Pfizer para pessoas de 35 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 22 as pessoas de 35 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 29 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Sábado (23): Não haverá vacinação.

Veja as instruções para os trabalhadores da saúde:

No momento da aplicação da dose de reforço em trabalhadores da saúde é necessário ter recebido a segunda dose no prazo de 6 meses ou faltando 15 dias para completar este prazo.

Além disso, é preciso apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) ou documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

– Comprovante de pagamento (contracheque); ou

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

– Contrato de trabalho; ou

– Relatório do CNES; ou

– Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

– Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

Confira as instruções para quem vai receber a segunda dose:

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Funcionamento dos locais de vacinação

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

– UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

– Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 – Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

– UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 – Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

– Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.